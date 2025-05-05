Kars’ta hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan " kişi yakalandı.

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Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar davam ediyor. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda, hakkında "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl, 9 ay tutuklamaya yönelik arama kararı bulunan 1kişiyi saklandığı yerde yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA