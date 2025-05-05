Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Oyunlarla Dil Öğreniyorum" projesi çerçevesinde, öğrencilerin dil öğrenimini tiyatro, oyun ve sahne sanatlarıyla destekleyen çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi salonunda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in eşi Nurcan Güler Kökrek, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte projenin amacı tanıtıldı. Ardından İbrahim Çeçen İlkokulu öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisi, Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu’nun tiyatro gösterisi, İbrahim Çeçen İlkokulu’nun dans gösterisi ve Öğretmenler Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Dil öğrenimini eğlenceli ve interaktif yollarla desteklemeyi amaçlayan etkinlik, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Öğrencilerin sahne performansları büyük beğeni toplarken, programa yoğun katılım sağlandı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projenin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Masallar, tiyatro, oyunlar ve yaratıcı yazma etkinlikleriyle dil öğrenimini ilgi çekici hale getiriyoruz. Böylece öğrenciler hem dil bilgisi hem de iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Proje sayesinde öğrencilerimiz sahne deneyimi de kazanmış oldu. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.