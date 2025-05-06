Türkiye’nin üretim üssü Çerkezköy’de, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve sanayinin teknolojiyle birleşimini artırmak amacıyla önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Yalı boyu OSB Müdürü Ali Remzi Öztürk, Veliköy OSB YK Başkan Vekili Aret Marancıoğlu ve Kapaklı OSB Müdürü Metmet Hızlı katıldı.

Toplantıda, sanayi ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi, teknolojik dönüşümün hızlandırılması ve yatırımcılar için cazip fırsatların oluşturulması konuları ele alındı. Toplantıda aynı zamanda, iş birliği içerisinde hayata geçirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"İnancım tamdır"

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, bölgenin sanayi potansiyelinin teknolojiyle birleşerek daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. Başkan Ahmet Çetin, "Bölgemiz, sahip olduğu sanayi altyapısı ile Türkiye ekonomisine yön veren bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli ileri teknolojiyle buluşturmak ve yüksek katma değerli üretimi artırmak için kamu ve özel sektör arasında güçlü bir iş birliği şart. Ar-Ge yatırımlarını teşvik etmek, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve nitelikli iş gücünü desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak böyle kıymetli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor olmak bizler için önemli. Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri el birliği ile gerçekleştireceğimize inancım tamdır" dedi.