Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Devlet Hastanesi ve Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören danışanların bir yıl boyunca hazırladığı eserler, hastane koridorunda sergilendi ve satışa sunuldu.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Okan Kökten, Türkiye Yaş Sebze ve Meyve İhracat Şampiyonu iş insanı Ali Uçak, Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Gem, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşların katılım gösterdiği açılışta; danışanların müzik, nakış, çini, ebru, drama, okuma yazma ve resim kurslarında ortaya koydukları eserler beğeniyle karşılandı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının katılım sağladığı kurslar, Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından verildi. Sergide satışa sunulan eserlerden elde edilen gelir, yeni eğitim döneminde kullanılacak malzeme temini için değerlendirilecek.

"İyi ki bu hayrın yapılmasına vesile olmuşuz"

Sergiye katılan ve merkez binasının yapımına destek veren iş insanı Ali Uçak’a kursiyerler tarafından el emeğiyle hazırlanmış rölyef pasta ve porselen hamuruyla yapılmış üzüm tablosu hediye edildi.

Ali Uçak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Rahmetli annem ve babam adına yapmış olduğumuz Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimizde açılmış olan kurs bizleri çok mutlu etti. Burada destek olan ve kurs sonunda ortaya çıkarmış oldukları eserden birisinin bana hediye olarak verilmesi beni çok mutlu etti. Bu hediye çok anlamlı ve çok değerli. Burada yapılan tedavide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki bu hayrın yapılmasına vesile olmuşuz. Bu hayrın yapılması için bize vesile olan Manisa İl Sağlık Müdürlüğümüz, Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimimiz bu hayrın yapılması için bize gelip, yönlendirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu tekliften çok mutluluk duyarak kabul etmiştik. İyi ki kabul edip yapmışız. Bu binanın yapılmasında emeği geçen herkese, kurslarda eğitim veren öğretmenlerimize ve merkezimizde görev yapan doktor ve sağlık personellerimize teşekkür ediyoruz."

"Danışanlarımızın emeği sergide hayat buldu"

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Burçin Güler Uslu ise kursların danışanlar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Alaşehir Devlet Hastanesi Uçak Kardeşler Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde takipte olan danışanlarımız için Alaşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açmış olduğumuz müzik, nakış, çini, ebru, drama, okuma yazma ve resim alanlarında açmış olduğumuz kurs sonunda ortaya çıkan el emeği ürünler sergide sergilendi." ifadelerini kullandı.

Danışanlar ise kendilerine verilen bu imkanın ruh sağlıklarına ve sosyal yaşantılarına olumlu katkı sunduğunu belirterek, eserlerini sergilemenin ve üretmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.