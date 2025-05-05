Konya’nın Hüyük ilçesinde baharın gelişi dolayısıyla düzenlenen Hıdırellez kutlamaları sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü’nde gerçekleştirildi.

Çavuş Mahallesindeki yerleşim merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı, gül ağacına dilek ipi bağladı. Usta sanatçı Ali Osman Erbaşı konserinin de gerçekleştirildiği etkinlikte gönüllü müzisyenler de performanslarını sergiledi. Geleneksel mürdük aşının ikram edildiği etkinlikte çocuklar geleneksel sokak oyunlarını oynadı, uçurtma uçurmanın tadını çıkardı. Şerife Paşayiğit’in çocuk masalları anlatımı ile devam eden etkinlikte, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı açılışı yapılan yöre resimleri sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, sinema yönetmeni Atalay Taşdiken ve çok sayıda vatandaş katıldı.