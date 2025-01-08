Erzurum Diyanet Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, "İyilik Atölyesi" öncülüğünde ve erkek yurdunun işbirliği ile “Sanat’ın Sevgiyle Buluşması” adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikle ile ilgili yapılan açıklamada, “Sadece bir proje değil, yüreklerimizde büyüyen bir sevgi tohumu oldu. Sevgi evlerinde kalan minik yüreklerin gözlerinde bir parıltı oluşturmak, onlara bir nebze de olsa mutluluk katabilmek amacıyla harekete geçtik. Bu özel günde, öğrencilerimizin sevgi ve özveriyle hazırladığı ajanda ve kalemlikleri, çocuklara hediye etmek üzere hazır hale getirdik. Her bir ajanda ve kalemlik, içten gelen duygularla, sevgiyle işlendi. Amacımız, sadece birer hediye değil, aynı zamanda umut ve neşe dolu bir bağ kurabilmekti. Sevgi evlerindeki çocuklara ulaşan bu hediyelerin, onların dünyasında küçük de olsa bir ışık olmasını, hayal güçlerini canlandırmasını diledik. Çünkü biliyoruz ki, en küçük bir iyilik bile büyük bir değişimin kapısını aralayabilir. Bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunan tüm öğrencilerimize, gönüllülerimize ve erkek yurdundaki dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Erzurum Diyanet Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak, sanatın ve sevginin bir araya geldiği bu güzel projeyle, kalplerde unutulmaz izler bırakmayı başardık” denildi.