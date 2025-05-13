Dünya Sanat Günü olan 3 Nisan’da Bodrum’da açılan, ardından Marmaris’te sanatseverlerle buluşan Sanat Kardeşliği Sergisi, Menteşe’nin Tarihi Sekibaşı Hamamı Kent Belleğinde açıldı.

Menteşe Belediyesi’nin paydaşlığında; Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu, Marmaris Kalimerhaba ve Labris Düşünce Topluluğu’nun katkılarıyla düzenlenen serginin açılış kurdelesi, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça ve sergiye katılan sanatçılar tarafından kesildi.

Farklı türlerde 12 biblo heykel ve 34 resmin yer aldığı sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sanat Kardeşliği Sergisi, 30 Mayıs 2025 tarihine kadar Sekibaşı Hamamı’nda ziyaret edilebilecek.