Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah şehrinde gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonda kızlar 51 kiloda tatamiye çıkan Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Alanı 9.Sınıf öğrencisi Sena Yılmaz dünya şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, spora ve sporcuya verdiği destekle meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Kızlar 51 kilo kategorisinde, tüm rakiplerini geride bırakarak finale yükselen Bursalı lise öğrencisi Sena Yılmaz, finalde ise ABD’li sporcu Taylor Jo Gavin’i 2-0’lık skorla mağlup ederek dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu önemli başarıyla Sena Yılmaz, 2019 yılından bu yana yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğu elde eden ilk Türk sporcu olma unvanını kazandı.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, Sena Yılmaz’ı Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı tebrik etti. Müdür Yılmaz, “Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif, kültürel ve sosyal alanlardaki yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Spora ve sporcuya verilen desteklerin somut bir göstergesi olan bu başarı, kurum olarak benimsediğimiz vizyonun ne denli doğru bir temele dayandığını bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Radyo ve Televizyon Alan Şefi Engin Ünsal ise, öğrencisi Sena Yılmaz’ı bu anlamlı ve gurur verici başarısından dolayı tebrik etti.