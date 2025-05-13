Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Tenis Süper Ligi Müsabakaları, 13-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindebaşladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite takımları, Çaycuma’da şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Açılış törenine; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Ergin Kabuk, Başkan Yardımcısı Mürsel Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Şube Müdürü Muhammet Atlı, Zonguldak Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Gülden Ak ve çok sayıda okul müdürü katıldı.

Açılışta konuşan Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, şehir dışından gelen sporculara teşekkür ederek; "Çaycuma, gezilecek ve görülecek doğal güzelliklere sahip bir memleket. Müsabakalar vesilesiyle ilçemizi ziyaret eden tüm sporcularımızın buranın güzelliklerini keşfetmelerini temenni ediyoruz. İnşallah kazasız belasız, centilmence geçen bir organizasyon olur. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Müsabakalara, erkekler kategorisinde 15 üniversiteden toplam 99 sporcu ve antrenör, kadınlar kategorisinde ise 11 üniversiteden toplam 66 sporcu ve antrenör katılıyor. Toplamda 165 kişilik bir kafile Çaycuma’da mücadele ediyor.

Organizasyonun amacı; üniversiteler arası spor faaliyetlerini yaygınlaştırmak, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, üniversiteler arasında dostluk ve iş birliğini güçlendirmek ve elit düzeyde sporcuların gelişimini desteklemek olarak açıklandı. Çaycuma, Türkiye genelinde üniversiteler arası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ederek, hem sporun hem de kentin tanıtımına önemli katkı sunuyor.