Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında yasa dışı bahisten, terör propagandasına kadar 889 resen çalışma yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim uzmanlarından oluşan profesyonel kadrosuyla 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaparak, sanal ortamda işlenen suçlara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Ekipler, internet ortamında terör propagandası, toplumsal kargaşa çağrısı, yasa dışı bahis, silah teşhiri ve trafik kural ihlalleri gibi suç unsurlarını içeren paylaşımları titizlikle takip ediyor. Sanal devriye faaliyetleriyle "Siber Vatan"da suç odaklarına göz açtırmayan ekipler, önemli başarılara imza attı.

889 çalışma

2024 yılı içerisinde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 389’u genel güvenliği kasten tehlikeye sokma (6136 SKM), 224’ü trafik kural ihlali, 97’si güvenlik şube suçları, 76’sı sporda şiddet (6222), 28’i kaçakçılık ve organize suçlar, 20’si siber yasa dışı bahis, 18’i narkotik olayları, 15’i terör propagandası, 22’si diğer suçlar olmak üzere toplam 889 resen çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda 19 ruhsatsız tabanca, 39 kurusıkı tabanca, 32 tüfek ele geçirildi. Ayrıca 224 araca toplamda 1 milyon 311 bin 656 TL cezai işlem uygulandı.

2025 yılında etkin başlangıç

2025’in ilk haftasında, Siber Vatan’da yapılan 64 çalışma sonucunda 10 genel güvenliği tehlikeye sokma (6136 SKM) 9 trafik kural ihlali, 7 güvenlik şube suçları, 30 sporda şiddet, 3 kaçakçılık ve organize suçlar, 1 siber yasa dışı bahis, 4 diğer suçlar tespit edildi. Bu kapsamda 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 40 amaç dışı bıçak ve 12 muşta ele geçirildi.

Siber farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri

Siber suçlarla mücadelenin yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmadığını belirten Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü SİBERAY ekipleri, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Üniversiteler, okullar, medya, anne-babalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde, dijital okuryazarlık ve bilinçli internet kullanımı konularında eğitim ve seminerler düzenleniyor.

“Ortam sanal olsa da suç gerçek”

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir muharebe alanı olan Siber Vatan’da, emniyet güçleri sokaklarda olduğu gibi internet ortamında da suçla kararlılıkla mücadele ediyor. Sanal devriyelerimiz 7/24 görevlerinin başında. Siber suçlarla mücadelede hep birlikte bilinçlenerek, güçlü bir toplumsal dayanışma ile güvenli bir dijital gelecek inşa ediyoruz" denildi.