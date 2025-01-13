Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak dördüncü camimizi yaptık. Sur Yapı’da okul, cami ve pazar yerimiz olacak. Geçici çözümlerle değil, kalıcı hizmetlerle halkımızın yanında olacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. 40 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, kamuoyunu meşgul eden Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi’nde yer alan 25044 ada 1 parselin Merkezi İş alanından “Ticaret-Turizm-Konut Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ile “Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesi konusu 17 Ocak Cuma günü düzenlenecek devam meclisine bırakıldı. Mecliste birçok madde oy çokluğuyla onaylanırken, Manavgat Belediyesi’nden gelen Taşağıl Mahallesi’nde bulunan Park ve Konut alanının bir kısmının ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği, oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan CHP Grup Sözcüsü Büşra Dirgen Özdemir, ekonomik sorunlar ve siyasi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdemir, yaşanan ekonomik zorlukların halk üzerindeki etkisini vurgularken, adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar ise, belediyenin çeşitli projelerini eleştirdi ve önerilerde bulundu. Bayraktar, Otogar Kavşağı’ndaki ışık şöleninin neden çalışmadığını sorarken, Mehmet Akif Caddesi’ndeki düzenlemelerin eksikliğine dikkat çekti. Bayraktar, ayrıca Sur Yapı bölgesindeki cami ihtiyacını gündeme getirerek, “Ramazan ayı yaklaşıyor, en azından geçici bir mescit yapılabilir” önerisinde bulundu.

"Herkesin başkanı olmaya devam edeceğim"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, belediyenin projelerine, geçmişten bugüne yapılan çalışmalara ve Antalya’nın geleceğine dair mesajlar verdi. Başkan Böcek, konuşmasına Antalya’ya hizmet eden tüm geçmiş başkanlara ve meclis üyelerine teşekkür ederek başladı. Eleştirileri ve önerileri yapıcı bir şekilde değerlendirdiğini belirten Böcek, "Temizlik, bakım gibi konular zaten bizim işimiz. Meclisi beklemeden bizi arayabilirsiniz, çekinmeyin. Ben herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sur yapıda Camii çalışmaları

Toplantıda Sur Yapı bölgesindeki kentsel dönüşüm ve camii projelerine de değinen Başkan Böcek, "Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak dördüncü camimizi yaptık. Sur Yapı’da da okul cami, pazar yerimiz olacak. Konu hakkında geçen hafta bir hayırseverimizle görüştüm. Geçici çözümlerle değil, kalıcı hizmetlerle halkımızın yanında olacağız" dedi.

Başkan Böcek, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederken, sürecin daha önce tamamlanabileceğini belirterek, "Eğer imzalar benim dönemimde atılsaydı, proje 31 Mart 2019’dan önce tamamlanmış olurdu" dedi.

"Antalya siyaset üstü bir şehir"

Antalya’nın turizm ve tarım alanındaki önemine dikkat çeken Böcek, "Antalya’mız, Atamızın dediği gibi dünyanın en güzel yeri. Türk turizminin başkenti ve tarımın başkenti olan bu şehirde yüzde 50’ye yakın sebze ve meyve üretiliyor. Bu verimli topraklar hepimizin. Siyaset üstü bir anlayışla Antalya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Her şeyi şeffaflıkla paylaşacağım"

Başkan Böcek, seçim stratejisi sırasında verdiği sözleri hatırlatarak, "Antalya için A’dan Z’ye tüm projeleri paylaştım ve paylaşmaya devam edeceğim. Şeffaflıkla çalışmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.