Samsun’da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan 23 adet yerel düzey afet grubu, muhtemel olumsuzluklara karşı eğitim ve toplantılarını sürdürüyor.

Afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelebilecek muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla TAMP kapsamında oluşturulan 23 adet yerel düzey afet grubunun görev, sorumluluk ve yaptığı çalışmalara yönelik düzenlenen eğitim ve toplantılar devam ediyor.

Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygulaması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına yönelik koordinasyondan sorumlu olan Afet Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Grubu, ana çözüm ortağı İl Jandarma Komutanlığı’nın ev sahipliğinde ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün koordinesinde, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir ve destek çözüm ortağı kurumların yetkililerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, afet öncesi, sırası ve sonrasında tahliye öncelikleri, tahliye yolları ve tahliye edilecek bölgeleri tespit etme, planlama ve uygulama, acil durum alanlarını belirleme ve alanların kullanıma uygunluğunu kontrol etme, afet bölgesindeki halka tahliye yapılacağının duyurulmasını sağlama, tahliye edilenlerin afet bölgesinden güvenli bölgelere taşınarak yerleştirilmesini sağlama, taşınabilir milli servet, kıymetli evrak, eşyalar ve gerektiğinde hayvan tahliyesi yapma konularındaki görev ve sorumluluklara yönelik eğitim verildi.

Afet Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Grubu’nun destek çözüm ortağı kurumlar şunlar:

Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı , Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı , Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tapu İl Müdürlüğü, ilçe belediye başkanlıkları, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Merkez Bankası Samsun Şubesi ve Türk Kızılay Samsun Şubesi.