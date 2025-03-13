Türk ressamların parşömen üzerinde farklı tekniklerle çalışarak ürettiği 70 eserden oluşan ‘Gelenekten Geleceğe’ adlı resim sergisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) ev sahipliğinde açıldı. 25 Mart 2025 tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek sergi, A Blok Fuaye Alanı’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu’nun düzenlediği, proje koordinatörlüğünü Ressam Dilşad Atasoy’un yaptığı ve 37 ressamın eserlerinin yer aldığı ‘Gelenekten Geleceğe’ isimli resim sergisinin açılış töreni, büyük coşkuyla gerçekleşti. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu tarafından sanatçılara, adlarına Ege Orman Vakfı’na bağışlanan fidanlar anısına birer sertifika takdim edildi.

"Sanata desteğimiz sürecek"

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Abacıoğlu, üniversitenin sanat koordinatörlüğünce, gençleri ve İzmirliler’i sanatla buluşturmak amacıyla 2020 yılından bu yana sürdürülen ‘Kampüste Sanat Var’ projesi kapsamında şimdiye dek birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. Sanatı desteklemeye her daim devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, "Değerli sanatçılarımız, parşömenin öyküsünü yine parşömenin üzerine yaptıkları eserlerle bizlere anlattı. ‘Kampüste Sanat Var’ projemiz; müzik, resim, tiyatro ve sanatın her alanındaki faaliyetlerde, üniversitede olabilme ruhunu yaşatmak için başlattığımız bir çalışma. Sadece sanat alanında değil, sporda ve tüm alanlarda da yaşamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Üniversitemizi güzelleştirdikleri için tüm sanatçılarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Parşömen bir serüvendir"

Ressam Dilşad Atasoy ise, hayata geçirdikleri projenin büyük emekler sonucu ortaya çıktığına dikkat çekerek, "Biz projemize, ‘Parşömen Bir Serüvendir’ adını verdik. Çünkü parşömen, antik çağlardan bugüne kadar uzanan bir serüven. Biz de bu serüvene dahil olmak istedik. Parşömen sanatla buluşsun, adı tekrar duyulsun; Bergama’nın, parşömenin ve İzmir’in adı bu anlamda çok daha iyi bir yere taşınsın istedik. Çok emek verdik ve ortaya güzel bir sergi çıktı. Daha önce bu sergiyi Bergama Müzesi’nde, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde ve Kültürpark’ta da açmıştık. Ama beni en çok heyecanlandıranı, bu eğitim yuvasında açılan sergi oldu. Çünkü bu eserler, gençlerle buluşacak. Gençler, parşömeni ve parşömen üzerine çalışmış sanatçılarımızı tanıyacak. Bu serginin kampüse taşınmasında büyük emeği olan İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu’na ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu’na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.