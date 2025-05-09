Samsun’un İlkadım İlkokulu 3. öğrencisi Saliha Zeren Üsen, "36. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması"nda dünya birincisi oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ve bir sanat merkezi iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 27 ülkeden 4 bin 100 eser katıldı. Yarışmada Saliha Zeren Üsen’in hayal gücü ve sanat sevgisiyle hazırladığı eser, jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Üsen, yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü.

Okul Müdürü Aydın Peker, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarında oluşturulan açık hava sınıfı ve yaşam becerileri atölyesinin, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Peker, "Öğrencilerimizin gerek akademik gerek yaşam becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz" dedi.

Peker, bu büyük başarıda emeği geçen başta sınıf öğretmeni olmak üzere, Üsen’in ailesine teşekkür ederek, "Öğrencimiz Saliha Zeren Üsen’i yürekten kutluyoruz" ifadelerini kullandı.