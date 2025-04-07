Samsun’da orta ve yüksek teknolojiye yönelik yeni projeler hayata geçiyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında, kentte birçok kurum ve paydaş bir araya geldi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA); Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, organize sanayi bölgeleri ile birlikte MEDİKÜM, ASKON, MÜSİAD ve şehirdeki diğer sektör temsilcilerinin katılımıyla yeni projeleri gündemine aldı.

Projeler kapsamında orta ve yüksek teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve AR-GE altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Gündemde yer alan projeler arasında şunlar öne çıkıyor:

"Tıbbi Alet ve Cihaz Üretimine Yönelik Hassas Sıcak Dövme (HASDÖV) Uygulama Merkezi Projesi.

Samsun’un Tasarım, Prototip ve Eklemeli İmalata Yönelik Yetkinlik ve Altyapısının Geliştirilmesi

Türkiye’nin İlk Yetkili Hava ve Yağ Filtre Performans Deney Laboratuvarı.

Otomotiv Boya Eğitim Atölyesi.

Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi.

Orta-Yüksek Teknolojiye Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi.

Amortisör ve Süspansiyon Sistemleri Yetkili Deney Laboratuvarı.

Elektrikli Araçlar İçin Batarya Test ve Ar-Ge Merkezi.

Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyelerinin Güçlendirilmesi Projesi.

Medikal Robotik Destekli Cerrahi Teknolojiler Merkezi.

Savunma Sanayii İçin Hafif Malzemeler ve Kompozit Üretim Merkezi.

Yüksek Hassasiyetli CNC ve Otomasyon Teknolojileri Merkezi.

Medikal Ekipmanlar İçin Sterilizasyon ve Biyouyumluluk Test Merkezi."

Samsun’un üretim gücünü artırmayı ve geleceğin teknolojilerine öncülük etmeyi hedefleyen bu projelerin önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanıyor.