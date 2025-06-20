İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan "Dron Destekli Habercilik ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitim Programı" projesi, 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile imzalanan destek sözleşmesi çerçevesinde hayata geçiriliyor.

Sözleşme, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı. Proje kapsamında, Samsun ilinde görev yapan yerel basın mensupları, kamu kurumlarının basın birimleri çalışanları ve iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşan 30 kişilik bir gruba, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı kurumlar aracılığıyla 32 saatlik İHA-1 Ticari Pilotluk Eğitimi ve 8 saatlik dron ile turizm tanıtımı temalı medya çekimi eğitimi verilecek. Eğitimler sonunda katılımcılara, dron teknolojilerini profesyonel düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayan sertifikalar ve ehliyetler takdim edilecek.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı imza töreninde yaptığı konuşmada, "İletişim teknolojilerinin hızla evrildiği günümüzde, geleneksel habercilik anlayışına yenilik katmak ve yerel basınımızın dijital yetkinliklerini artırmak büyük önem taşıyor. Bu proje sayesinde yalnızca habercilik değil; turizm tanıtımı, kriz iletişimi ve kamu bilgilendirmesi gibi pek çok alanda nitelikli içerik üretimi desteklenecek. Dron teknolojisinin etkin kullanımıyla bölgemizin doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunacağız. Gazetecilerimizin ve iletişimcilerimizin sektörde daha güçlü ve görünür olmalarını desteklemek istiyoruz" dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu çerçevesinde ajansın yenilikçi projelere sunduğu katkının altını çizerek, "OKA olarak yalnızca sanayi ve üretim değil; aynı zamanda kültür, turizm ve iletişim gibi alanlarda da bölgesel kalkınmayı destekleyen projeleri önceliklendiriyoruz. Bu eğitim programı, dijitalleşme, istihdam ve turizm tanıtımı gibi çok boyutlu etki potansiyeline sahip. Bölgedeki potansiyelin önemli mecralarda stratejik olarak görünür kılınmasında önemli bir kaldıraç olacak. Özellikle turizm tanıtımında dron ile yapılacak kaliteli ve özgün çekimlerin bölge destinasyonlarının marka değerini artıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Ajans yetkilileri, projenin bölgedeki diğer iletişim birimleri ve yerel medya kuruluşları için de bir model oluşturmasını hedefliyor. Ayrıca, projenin katılımcılara sağlayacağı teknik bilgi birikiminin sektörde yaygınlaşmasıyla birlikte, bölgedeki medya kapasitesinin sürdürülebilir şekilde artacağı vurgulandı.

Proje sonunda katılımcıların yalnızca birer haberci değil, aynı zamanda turizm elçileri ve dijital medya üreticileri olarak daha aktif roller üstlenmeleri mümkün olacak. Gerek afet zamanlarında kriz haberciliği gerekse kültürel mirasın tanıtımı gibi alanlarda yeni nesil içerik üreticiliğine dayalı kalkınma perspektifiyle hayata geçirilen projenin, Orta Karadeniz Bölgesi’nin tanıtım, istihdam ve dijital dönüşüm hedeflerine katkı sunması bekleniyor.