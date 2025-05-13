Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Alaçam ilçesindeki çilek üreticilerine 1 milyon 539 bin liralık fide ve ekipman desteği sağladı. Bu çerçevede üreticilere 150 bin çilek fidesi dağıtıldı.

SBB, kentte tarım alanlarının genişlemesi ve üreticilerin desteklenesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çiftçilerle iş birliği ile Alaçam Dürtmen Yaylası Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi hazırlandı. Proje kapsamında belirlenen Kalıkdemirci, Alidedebölmesi, Aşağıkoçlu, İncirli, Kapaklı, Kızlan, Killik, Akgüney, Toplu, Umutlu, Vicikler, Yukarıelma, Doyran, Kızlan Mahallelerindeki üreticilere 150 bin çilek fidesi, bin 350 kilo malç, 48 bin 800 metre boru, 5 sulama tankı ve çeşitli ekipman desteği sağlandı. Toplam değeri 1 milyon 924 bin lira olan proje ile arazi yapısı uygun olan, sulama ve işgücü imkanı olan ancak sermaye yetersizliği yaşayan üreticilerin desteklenmesi, gelirlerinin artırılması hedeflendi. Proje dahilinde 30 dekar alanda 26 çiftçiye kapama çilek bahçesi kuruluyor. Proje ile ayrıca tüketim talebi yüksek olan çilek üretiminin bölgeden karşılanması da amaçlandı.

Proje için Alaçam’da düzenlenen törene Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez ve üreticiler katıldı.