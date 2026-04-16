Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Samsun'da mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 543 bin 967'ye ulaştı. İldeki toplam araç sayısının Türkiye genelindeki payı yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

Samsun'da şubat ayında 541 bin 526 olan araç sayısı, mart itibarıyla 2 bin 441 adet artarak yaklaşık yüzde 0,45 oranında yükseldi. Bu artış, kentteki araç sayısındaki yükseliş trendinin sürdüğünü ortaya koydu.

Verilere göre Samsun'da en fazla payı otomobiller oluşturdu. Kentte 262 bin 818 otomobil bulunurken, motosiklet sayısı 96 bin 882, kamyonet sayısı ise 90 bin 624 olarak belirlendi. Traktör sayısının 65 bin 578 olduğu şehirde, minibüs sayısı 12 bin 555, kamyon sayısı 12 bin 451 ve otobüs sayısı bin 748 olarak açıklandı. Özel amaçlı araç sayısı ise bin 311 olarak kaydedildi.

Samsun'daki araç dağılımı, otomobil ağırlıklı yapının devam ettiğini ortaya koyarken, motosiklet ve kamyonet sayılarındaki yüksek oran da dikkat çekti. Kentte tarımsal faaliyetlerin etkisiyle traktör sayısının da önemli bir seviyede olduğu görüldü.