Samsun’da etkili olan kar fırtınasının ardından şehir merkezi ve kırsalda yol açma ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Altay kar fırtınası Samsun’da bir hafta etkili oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı bazı noktalarda 30 santimi, kırsalda ise 1 metreyi aştı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı grup yolları ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 bin 300 km’lik yol ağında sürekli olarak yol açma çalışmaları yürüttü. Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya karşı da 3 bin 300 ton tuz-agrega karışımı ve bin 500 ton solüsyon kullandı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte Büyükşehir ekipleri yollardaki yoğun mesaisini kaldırımlarda, meydanlarda ve yaya kullanımına açık tüm alanlarda sürdürüyor. Ekipler yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlara öncelik vererek 7/24 anlayışı ile mesai yapıyor. Yaya güzergâhlarında ekipler tarafından kar küreme, buz kazıma ve tuz-agrega çalışması gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin çalışması sonucu, kapalı olan grup yolu sayısı 13’e indi. Alaçam’da 6, Bafra’da 4, Salıpazarı 2, Yakakent’te 1 grup yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor. Samsun genelinde toplamda 2 bin 771 personel, 362 iş makinesi, 228 kamyon, 685 araç karla mücadele ediyor.

Karayolları sorumluluk alanı yol durumu

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Samsun-Bafra-Alaçam aksı açık. Buzlanmayı önlemeye yönelik tuzlama ve solüsyon çalışmaları devam ediyor. Ani kar yağışına karşı ekipler kritik noktalarda bekletiliyor. Samsun-Tekkeköy-Çarşamba-Terme aksı da açık olup buzlanmayı önlemeye yönelik tuzlama ve solüsyon çalışmaları devam ediyor. Ani kar yağışına karşı ekipler kritik noktalarda bekletiliyor. Samsun-Çevre Yolu- Kavak-Havza aksı açık. Buzlanmayı önlemeye yönelik tuzlama ve solüsyon çalışmaları devam ediyor. Ani kar yağışına karşı ekipler kritik noktalarda bekletiliyor. Toptepe Ladik-Taşova yolu aksı açık. Buzlanmayı önlemeye yönelik tuzlama ve solüsyon çalışmaları devam ediyor. Ani kar yağışına karşı ekipler kritik noktalarda bekletiliyor. Samsun-Asarcık-Kavak yolu aksı açık. Buzlanmayı önlemeye yönelik tuzlama ve solüsyon çalışmaları devam ediyor. Ani kar yağışına karşı ekipler kritik noktalarda bekletiliyor. Havza-Çakıralan yolu açık. Buzlanmayı önlemeye yönelik tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılıyor. Ani kar yağışına karşı ekipler kritik noktalarda bekletiliyor. Alaçam-Kızlan- Durağan yolu Samsun sınırında kalan kesimi açık. Burada yol genişletme çalışmaları sürüyor.