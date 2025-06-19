30 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yasak, yetkili kurumların belirlediği piknik ve orman parkları haricindeki tüm ormanlık alanları kapsıyor.

Valilik tarafından yayımlanan "Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Genel Emir" kapsamında alınan kararlar şöyle sıralandı:

Yetkisiz girişe yasak

"Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu gereğince, ormanlara girişler yalnızca ormancılık faaliyetleri kapsamında yetkilendirilen kişilerce ve belirli istisnalar dâhilinde mümkün olacak. Sahipsiz hayvanları beslemek isteyenler, Orman İşletme Şefliklerinden izin almak kaydıyla ormanlara girebilecek."

Ateş ve araç yasağı

"Orman çevresindeki yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve her türlü ateş yakmak; ayrıca orman içinde ATV, UTV ve motosiklet kullanmak tamamen yasaklandı."

Tarlada ateşe de yasak

"Orman köyleri dâhil olmak üzere tüm yerleşimlerde, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinde çıkan atıkların ve bitki örtülerinin yakılması da yasak kapsamına alındı."

Tesisler ve kurumlar teyakkuzda olacak

"Sanayi tesisleri ve enerji hatlarının işletmecileri, yangın riskine karşı tüm önlemleri almakla yükümlü olacak. Gerekli görülmesi halinde enerji kesintileri uygulanabilecek. Belediye ekipleri çöp alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangına müdahale için iş makinelerini hazır bulunduracak."

Denetimler artırılıyor

"İlçe kaymakamlıkları ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşan ekipler, sahada etkin denetimler gerçekleştirecek. Gerektiğinde kamu ve özel sektör imkânları yangınla mücadelede devreye alınacak."

Cezai işlem uygulanacak

Karar kapsamında belirtilen kurallara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

Kararın 19 Haziran 2025 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında yürürlükte olacağı bildirildi.