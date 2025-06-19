Sincan Belediyesi yazın gelmesiyle birlikte yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, ilçe genelinde başlattığı yol yenileme çalışmaları kapsamında Mevlana Mahallesi’nde asfalt serim ve kaldırım çalışmalarına başladı. Ekiplerin yürüttüğü asfaltlama işlemi için yaklaşık 223 ton asfalt kullanılırken bir yandan da kaldırım çalışmaları devam ediyor.

"Yolları daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri bizim önceliğimiz. Sincan’da yollar yenileniyor, asfalt çalışmalarımız başladı. Yolları daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. İhtiyaç duyulan her noktada asfalt serme ve yenileme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Belediye ekiplerimiz sahada. Hem yayalar hem de araçlar için konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.