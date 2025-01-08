Samsun’un Havza ilçesinde yola savrulan motosikletliye arkadan gelen araç çarptı. Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Samsun-Havza kara yolu Bekdiğin mevkisinde Mehmet Sefa Comart (21) yönetimindeki motosiklet devrildi. Yola savrulan motosikletliye arkadan gelen araç çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Comart’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Cömert’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.