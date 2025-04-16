Samsun’da 2025 Mart ayında 2 bin 52 konut satıldı. Konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de Mart ayında 110 bin 795 konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında arttı.

Samsun’da 2025 Mart ayında 2 bin 52 konut satıldı. 2024 yılı Mart ayında bin 789 konut satılmıştı. Konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 oranında artış gösterdi.

Samsun’da 2025 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 6 bin 731 konut satıldı. 2024 yılının üç aylık döneminde 5 bin 193 konut satılmıştı. Konut satışı bu dönemde geçen yıla göre yüzde 29,62’lik bir artış gösterdi.