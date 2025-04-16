DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçe merkezinde geçtiğimiz yıl başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Üstyapı çalışmalarının başladığı bölgede, dönüşümün en geç temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.

Düzce’de 22 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan bölgelerden biri de Çilimli olmuştu. O dönemde ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çalışması yapılması için girişimlerde bulunulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelen yetkililerin onay vermesiyle ilçe meydanında kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanmıştı. Onlarca yapı yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılma süreci geçtiğimiz yıl başladı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, proje tamamlanma aşamasına ulaştı.

"Vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak istiyoruz"

117 iş yeri, 77 konut, 18 ofis ve 2 fırının yer aldığı projenin yüzde 70’inin tamamlandığını belirten Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, " Şu anda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yüzde 70 seviyelerine ulaşıldı. Altyapı çalışmaları bitmek üzere. Altyapının ardından doğalgaz çalışmaları yapılacak. Hemen ardından üstyapıya geçilecek. Müteahhit firma ile yaptığımız görüşmede, projenin haziran-temmuz aylarında teslim edileceği bildirildi. İlçenin üst kısmında yer alan 3. Etap TOKİ projesi de aynı şartlarda ve aynı tarihte tamamlanacak. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında 117 iş yeri, 77 konut, 18 ofis ve 2 fırın inşa ediliyor. Önümüzdeki kış aylarında vatandaşlarımızın yeni yerlerine taşınmış olmasını umuyoruz. Firmanın bize ilettiği bilgiler de bu yönde. Biz de sürecin aksamaması ve projenin bir an önce tamamlanması için çalışıyoruz" dedi.

"Çilimli, hızla büyüyen bir ilçe"

İlçede konut ihtiyacının son zamanlarda arttığını belirten Başkan Yıldız, "Çilimli, son zamanlarda hızla büyüyen ve göç alan bir ilçe haline geldi. Bu nedenle TOKİ’den yeni taleplerimiz oluyor ve bu süreçte bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda yapımı süren 152 konutun 50 tanesi, ’Bir Evim Bir Arsam’ projesi kapsamında verilmişti. İkinci etapta yer alan 100 konut ise 22 Kasım Düzce depreminde evleri yıkılan vatandaşlarımız için yapılacaktı. Buraya konutlar yetersiz oldu. Artan talepler nedeniyle belediyemize çok sayıda başvuru geliyor. 350 kişi başvuru yaptı. Bugün konut başvuruları açılsa, hak sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi var. Bu konuda Ankara’da çeşitli girişimlerimiz sürüyor. Mevcut dağıtımlar tamamlandıktan sonra yeni bir yer tahsisi ve yeni bir proje için çalışmalarımız olacak" diye konuştu.