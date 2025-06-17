Yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 25 ekiple kapsamlı ilaçlama çalışması başlattı. 327 çocuk parkının yanı sıra Doğupark, Batıpark ve Millet Bahçesi gibi halkın yoğun kullandığı alanlarda kenelere karşı ilaçlama yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve kene kaynaklı hastalıkların önüne geçmek amacıyla şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle çocuk parkları ve sosyal yaşam alanlarında yoğunlaştırılan ilaçlamalarla kenelerin üreme ve yayılma riski en aza indirilmeye çalışılıyor.

Tüm ilçelerde mücadele sürüyor

Toplam 25 ekip tarafından dört merkez ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında 327 adet çocuk parkı ile birlikte Doğupark, Batıpark ve Millet Bahçesi gibi sosyal alanlar detaylı şekilde ilaçlandı. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların kene vakalarıyla karşılaştıklarında durumu ivedilikle bildirmeleri gerektiği ve gelen ihbarlara anında müdahale edileceği belirtildi.

"Tedbir bireysel düzeyde de alınmalı"

Belediye ekipleri, kenelerin genellikle yeşil alanlarda hayvanlar aracılığıyla taşındığını ve insanlara ısırma yoluyla sağlık sorunlarına neden olabileceğini hatırlatarak, bireysel önlemlerin de önemine dikkat çekti. Vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olmaları, fiziksel koruyucu tedbirler almaları ve Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına riayet etmeleri istendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi boyunca ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini, halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadelede ilgili tüm birimlerin sahada olacağını duyurdu.