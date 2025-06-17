Afyonkarahisar’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri uygulama noktasında dikkat çeken bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Otobüsle yolculuk yapan bir şahsın üst aramasında, 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan ilk incelemelerde maddelerin uyuşturucu içerdiği belirlenirken, gözaltına alınan F.B. isimli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli F.B., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.