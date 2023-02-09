Bugün saat 08.00 itibarıyla Terme 1, Salıpazarı 2, Ayvacık 1, 19 Mayıs 5, Bafra 6, Alaçam 12, Yakakent 4, Kavak 1, Asarcık 3, Vezirköprü 7, İlkadım 4, Atakum 7 ve Tekkeköy 2 olmak üzere toplam 55 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan yollarda karla mücadeleyi sürdürüyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların büyük bir kısmı açıldı.

Samsun’da kardan dolayı kapanan yoları açma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Demir: “Depremin yıkıcı gücünü azaltmak için kentsel dönüşüme önem veriyoruz”

Başkan Demir: “Depremin yıkıcı gücünü azaltmak için kentsel dönüşüme önem veriyoruz”

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.