Bursa’da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan haziran ayı ikinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı. Analizlerde 21 plajın iyi 3 plajın ise orta kalitede suya sahip olduğu açıklandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı.

Yapılan analizlerde alınan numunelerin 21 plajda değerlerin altında, 3 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi. Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" tespitlerine yer veriliyor.

Bursa’nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: Narlı Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Gemsaz Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’ Büyükkumla Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı ise ‘orta kalite su’

Mudanya: B.B.B. Eğerce Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Altıntaş Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajında ‘iyi kalite su’

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları plajlarında ‘iyi kalite su’

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü’nde ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, Orhangazi Halk Plajı olarak belirlendi.