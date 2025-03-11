Havaların ısınmasıyla birlikte kışlaklardan çıkmaya hazırlanan kahverengi kokarca böceği ile mücadele hız kesmeden sürdürülüyor. Atıl alanlar, metruk binalar, depolar, ahırlar ve benzeri yerlerde saklanan bu zararlıya karşı biyosidal ilaçlarla önlemler alınmaya devam ediyor.

Samsun’un birçok ilçe ve mahallesinde başlatılan ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Terme’nin Bazlamaç Mahallesi’nde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına katılarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlam, kahverengi kokarcanın 2017 yılında terme ilçesinden bölgeye giriş yaptığını, 2023 ve 2024 yıllarında Çarşamba ve Terme ilçelerinde ciddi zararlara yol açtığını belirtti. 2025 yılında popülasyonunun daha da artarak yayılabileceğini vurgulayan Sağlam, mücadelede üreticiler başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarının koordineli hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kritik mücadele dönemi

Kahverengi kokarcanın sıcaklık ortalaması 12,5 dereceye ulaştığında kışlaklardan çıkmaya başladığını ve bu sürecin 17 dereceye kadar devam ettiğini belirten yetkililer, Karadeniz Bölgesi’nde rakım ve sıcaklık farklılıkları göz önüne alınarak mücadelenin 1-10 Mart tarihleri arasında başlaması ve 15 Nisan itibarıyla tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Kışlak mücadelesi başladı

Biyolojik yapısı gereği soğuk havalarda ev, ahır, depo ve çatı aralarına çekilerek kışlayan kahverengi kokarcaya karşı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği program doğrultusunda mücadele ediliyor. Barınma alanlarında mekanik mücadele yöntemiyle zararlıların toplanarak imha edilmesi sağlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerle ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer, kışlak mücadelesinde bitki koruma ürünlerinin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. Fındık başta olmak üzere birçok tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında 2025 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda etkin önlemler alınarak istilacı zararlıya karşı çalışmalar sürdürülüyor.