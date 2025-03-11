Kayseri TOHM Cimnastik sporcuları MelihDumlu ile Hüseyin Emir Cünedioğlu, Bolu’da yapılan Milli Takım Seçme yarışmasındaki başarıları ile milli takım kadrosuna seçildi.

Bolu’da yapılan Milli Takım Seçme yarışmasında mücadele ederek, Milli Takım Kadrosuna seçilmeyi hak kazanan Kayseri TOHM Cimnastik sporcularından Melih Dumlu, şampiyon olarak Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenecek olan EnBW DTB Pokal 2025 Team Challenge Yarışmasında (Takım Dünya Kupası) ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Hüseyin Emir Cünedioğlu ise üçüncü olarak Sırbistan’ın Zlatibor şehrinde düzenlenecek olan ISF U15 Gymnasiade (Okullar Arası Dünya Şampiyonasında) ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Kayseri Gençlik ve Sporİl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı ve Milli Takım antrenörümüz Baran Atay’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.