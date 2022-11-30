Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir ev ve iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir ev ve iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesinde bir ikamet ile bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 21 bin 860 dal doldurulmuş makaron sigara, 2 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 55 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 41 adet boş sigara paketi v e 20 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili S.İ.ve E.İ. hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.