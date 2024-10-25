Kars’ta yakalanan 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin üzerinden İran’a ait sahte pasaport çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce Kars Tren Garı’nda düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde İran’a ait sahte pasaport ele geçirildi. Yapılan parmak izi sorgusunda ise M.M.’nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde işlemeleri tamamlanan düzensiz göçmenlere, sevk edildikleri mahkemece, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan "Erzurum Geri Gönderme Merkezini terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulandı.