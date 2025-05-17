Kars’ta düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’na Akyaka ilçesinden katılan öğrenciler, başarıya imza attı.

Akyaka’dan 5 okulun toplam 24 öğrencisi turnuvada ilçeyi temsil etti. Turnuva sonunda Akyaka Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri dereceye girerek Kars genelinde adlarından söz ettirdi.

Öğrencilerden Fatmanur Polat, Kulami oyununda Kars Şampiyonu olurken, Yarengül Alagöz ise Pentagon oyununda 1’inciliği elde etti. Gülbahar Danyıldız, Abluka oyununda Kars 2’incisi, Göksu Evra Polat ise Küre oyununda 3’üncülük kazandı.

Dereceye giren öğrenciler 7. Akıl ve Zeka Oyunları’nda Türkiye Finallerinde ter dökecek. 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası 23-25 Mayıs’ta Kars’ta yapılacak.