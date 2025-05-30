Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde "irtikap" soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i tutuklandı, 7’si ise serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması suretiyle kendisine veya başkasına menfaat sağlaması" iddiasıyla gözaltına alınan eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile birlikte toplam 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve A.Ü. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. O.T., M.T., Ü.T., İ.A. ve T.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.