Ankara’da ’Kelebeklerin Çığlığı’ filminin galası düzenlendi.

Ankara’da Cengis Temuçin Asiltürk’ün yazıp yönettiği ’Kelebeklerin Çığlığı’ filminin galası düzenlendi. Galaya, dizinin oyuncuları ve birçok sanat sever katıldı. Gala gecesi ile alakalı konuşan oyuncu Alper Kafa, "Çekim aşaması zorluklarla geçti ama keyifli bir çalışma oldu. Çıkan sonucu da gördükten sonra, bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte son derece memnunuz. Gişesi bol olsun. Ama bizim öyle büyük bir gişe kaygımız da mevcut değil. Tamamen romantik, sanatsal kurguların öne planda olduğu, izledikçe keyif alacağınız kitap okur tadında, romanesk tiyatronun, sinemanın öncülerinden Cengis Asiltürk’ün hazırladığı Kelebeklerin Çığlığı filminde izleyiciyle buluşuyoruz. Sanat filmi izleyicilerini sinemalara bekliyoruz" dedi.

Oyunculardan Serli Seta Nişanyan, "Çok güzel buluşmalar bizim için. Çünkü biz oynarken veya çekerken aslında bazı şeyleri görmüyoruz. Veya o heyecana kapılıp maalesef bir şekilde fark etmiyoruz ama izleyiciden aldığımız, o geri bildirim, gerçekten gözlerinin içindeki o gülümsemeyi, o ışıltıyı gördüğümüz zaman bizim için çok büyük bir haz, çok büyük bir keyif oluyor" diye konuştu.