Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen inek ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Aktoprak köyünde meydana geldi. Nurşen Salhan’a ait inek akşam saatlerinde içi su dolu havuzuna düştü. Vatandaşların ineğini kurtarmak için verdikleri çabalar sonuç vermeyince ekiplere bilgi verildi. Sulama havuzuna düşen inek için itfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından inek, iş makinesinin yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.