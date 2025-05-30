Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu’nda alınan kararla, içme suyunun en düşük tarifesindeki kullanım sınırı yükseltilerek indirim uygulandı. 1. kademe tarifesi, 1-13 metreküpten 1-17 metreküpe çıkarıldı. Yapılan değişiklikle Samsun, en pahalı su tarifesine sahip büyükşehirler listesinde 15. sıradan 19. sıraya geriledi.

SASKİ 1. Olağan Genel Kurulu’nun 2. birleşimi, SBB Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, içme suyu tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi maddesi de görüşülerek karara bağlandı.

"Su kullanımında dikkatli olunmalı"

Başkanvekili Nihat Soğuk, "Mesken abonelerinin en ucuz su tarifesinden faydalanacağı tüketim aralığını 1-13 m3’ten 1-17 m3’e çıkardık. Bu indirimin Samsun’a hayırlı olmasını diliyorum. Ancak unutulmamalı ki su kıymetlidir. Vatandaşlarımızın tüketim konusunda duyarlı davranmasını bekliyoruz" dedi.

Muhalefet üyeleri ise TÜFE uygulamasının kaldırılmasını talep etti. Ancak SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, 30 büyükşehirden 23’ünde TÜFE uygulandığını belirterek, Samsun’da da mevcut uygulamanın sürmesinin uygun olduğunu kaydetti. Teklif, TÜFE uygulamasına muhalefet şerhi düşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Su fiyatında 4 basamak birden geriledi

Yeni düzenleme ile Samsun’un 15 metreküplük kullanım karşılığı ödediği su bedeli; İstanbul, Gaziantep, Konya ve Adana gibi illerin gerisine düşerek Samsun’u 30 büyükşehir arasında 19. sıraya taşıdı. Türkiye genelinde en pahalı su tarifesi bin 315 TL ile İzmir olurken, sıralamada onu Tekirdağ, Balıkesir, Muğla ve Aydın takip etti.