Kurban Bayramı’nda tatil planlarını uzatarak Türkiye’de daha uzun kalacak gurbetçilerin araç sigortası sürelerine dikkat etmeleri istendi.

Türkiye’de kanunen yabancı plakalı araçlar, gerekli şartlar sağlandığında 2 yıla, bazı durumlarda 4 yıla kadar ülkede kalabiliyor. Uzun süre Türkiye’de kalan veya bayram tatilini beklenenden fazla uzatan sürücülerin, sigorta poliçelerinin geçerlilik süresini mutlaka kontrol etmeleri gerektiği bildirildi.

Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, "Yola çıkmadan önce kasko, trafik ve İMM poliçelerinizin bitiş tarihlerini gözden geçirin" diyerek sık yapılan bir hataya dikkat çekti. Türkiye’de sigorta poliçelerinin bitiş gününün öğlen saat 12.00’de sona erdiğini vurgulayan Alkış, "Birçok vatandaş, teminatın gece 24.00’e kadar sürdüğünü sanıyor ve bu yanlış anlama büyük mağduriyetlere yol açıyor. Bu nedenle gurbetçilerin, sigortalarının hangi tarihte ve saatte biteceğini iyi bilip, gerekirse seyahat planlarına göre uzatma yoluna gitmeleri hayati önem taşıyor" dedi.

Gurbetçilere sigorta süresi konusunda esnek çözümler sunduklarını belirten Alkış, "Yabancı plakalı araçlar için 30, 90, 180 veya 365 günlük zorunlu trafik sigortası alternatifleri bulunuyor. Sürücüler kendi ihtiyaçlarına en uygun süreyi seçebiliyor. Benzer şekilde 1, 3, 6 veya 12 aylık kasko poliçeleri de yaptırılabiliyor. Böylece gurbetçiler, planladıkları tatil süresine uygun poliçe alarak gereksiz yere yüksek sigorta primi ödemekten kurtulabiliyor. Örneğin sadece 1-2 aylığına gelen bir sürücü, tüm yılın sigorta bedelini ödemek zorunda kalmıyor; sigortasını seyahat süresine göre ayarlayarak maliyet avantajı elde ediyor" ifadelerini kullandı. Alkış, "Sigorta poliçelerinizin geçerlilik süresini ve kapsamını dikkatlice kontrol edin" diyerek de gurbetçilere bu konuda titiz davranmaları önerisinde bulundu.

Beklenmedik plan değişikliklerinde de gurbetçilerin mağdur olmadığını, Gurbet Kasko olarak çevrimiçi altyapısıyla poliçe işlemlerini dakikalar içinde hallederek ihtiyaç duyulduğunda hızlı yenileme imkânı sunduklarını kaydeden Alkış, "Zorunlu trafik sigortaları, online başvuru sonrası 15-30 dakika içinde düzenlenip PDF olarak kullanıcıya ulaştırılabiliyor. Bayram tatili uzayan bir gurbetçi, Türkiye’den çıkış yapmadan önce internet üzerinden başvurusunu yaparak anında yeni poliçesini alabiliyor. Seyahat süreniz uzarsa kesinlikle sigortasız kalmayın, online olarak poliçenizi uzatın veya yenileyin" diye konuştu.