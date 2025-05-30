Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin mezuniyet törenine 61 yaşındaki Murat Esen damga vurdu. Madencilik Bölümü’nü birincilikle tamamlayan Esen, diplomasını eşi, kızları ve torunlarıyla birlikte alarak büyük alkış topladı.

Uzun yıllardır tır şoförlüğü yapan Murat Esen, azmi ve kararlılığıyla hem ailesine hem de çevresindekilere örnek oldu. Eğitim hayatına ilerleyen yaşına rağmen ara vermeden devam eden Esen, mezuniyet töreninde torunlarıyla birlikte sahneye çıkarak alkış aldı.

Törenin ardından duygularını paylaşan Murat Esen, "Dedesi olarak çıtayı yükselttim. Şimdi torunumdan da başarılar bekliyorum. Hayatımızdaki en büyük ikinci hediyeyi de ondan alacağımı biliyorum" dedi

Torunuyla birlikte mezuniyet coşkusunu yaşayan Esen’in 14 yaşındaki torunu ise, "LGS sınavına hazırlanıyorum. Dedem mezun oldu, onun kadar ben de heyecanlıyım. Kendisiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı

Esen, üniversite sınavına kızıyla birlikte girdiğini de belirterek, "Kızım şu an 40 yaşında ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümünde okuyor. Beraber sınava girdik ve kazandık. Ondan da başarılı bir belge bekliyorum" dedi

Ailesinin desteğini her zaman hissettiğini söyleyen Murat Esen’in yakınları ise, "Babamızla gurur duyuyoruz. Hayat boyunca hep çıtası yüksek bir insandı. Bu başarısıyla da bunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu