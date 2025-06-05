Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kırsal mahallelerde başlatılan yol yapım ve asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Ulutaş, Akçadağ’ın her mahallesinde vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi. Ulutaş, "Altunlu mahallemizde asfalt çalışmalarını tamamladık. İkinciler ve Karapınar mahallelerinde asfalt serimi başladı. Doğu Mahallesi Bağlar Mevkii ile Bağköy Ebeleler Mevkii’nde ise ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle toplam 25 kilometrelik asfalt serimi planlıyoruz" dedi.

Levent bağlantı yolu üzerinde bakım ve onarım çalışmaları yürüten Karayolları ekiplerini de ziyaret eden Başkan Ulutaş, ekiplerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bağköy Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmalarını ise mahalle muhtarıyla birlikte takip eden Ulutaş, "İlçemizin her noktasında yaşam kalitesini artırmak için durmaksızın çalışıyoruz" diye konuştu