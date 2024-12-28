Samsun’da bir evde çıkan yangında aynı bina ile yan binada oturan aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye gitmek istemeyen 6 kişiye ambulanslarda müdahala edilirken, 3’ü çocuk 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi’ndeki 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Bayraktar’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Dumanlar hem yangın çıkan binayı hem de bitişik binayı sardı. Vatandaşlar evlerinin balkonunda mahsur kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ve balkonda mahsur kalanları kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi dumandan etkilenirken, hastaneye gitmek istemeyen 6 kişiye olay yerinde ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. 3’ü çocuk 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Baygınlık geçiren bir kadın da ambulansa taşındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.