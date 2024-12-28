Kocaeli’nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı meydana geldiği değerlendirilen ikinci patlamada meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak’taki 4 katlı binanın 1. katında saat 19.15 sıralarında doğal gaz patlaması meydana gelmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Bu olayın ardından Osmangazi Mahallesi Çağla Sokak’taki 3 katlı binanın zemin katında da doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen ikinci patlama meydana geldi. Ev sahibinin, evine geldiği ve ışığı yakınca patlamanın yaşandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin burada da 1 kişi yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.