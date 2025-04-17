Samsun’da ari işletme sertifikalı işletme sayısı 9’a yükseldi

Samsun’un Bafra, Atakum, Kavak ve Çarşamba ilçelerinde yer alan "Ari İşletme Sertifikası"na sahip 8 işletmeye bir yenisi daha eklendi. Bafra ilçesi Sarıkaya Mahallesi’nde hayvancılık faaliyetinde bulunan 250 baş kapasiteli Erdal Demir’e ait TR55-23755 numaralı işletme, Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazandı. Böylece Samsun’da sertifikalı işletme sayısı 9’a çıktı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ari İşletme Sertifikası’nı Erdal Demir’e İl Müdürlüğü’nde takdim etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Amacımız, ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi Ari İşletme statüsüne kavuşturmaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele etmek, sürdürülebilir hayvancılığı sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla ‘Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi’ uygulanmaktadır" dedi.

Projenin, sadece hayvan sağlığı değil, aynı zamanda kaliteli ve sağlıklı süt üretimini teşvik ettiğini belirten Sağlam, "Bu proje, ülkemizin süt sektörünün Avrupa Birliği’ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Sağlam, ayrıca hastalıktan ari işletmelerin, kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları taşıyan, Tüberküloz ve Brucelloz hastalıklarını taşımadığı laboratuvar kontrolleriyle tespit edilmiş işletmeler olduğunu vurguladı.

2025 yılı için Ari İşletme Sertifikası alan süt sığırı işletmelerine, doğumla işletmeye katılan her dişi buzağı için 4 bin TL, onaylı süt çiftliklerine ise ilave 600 TL destekleme ödemesi yapıldığını ifade eden Sağlam, bu işletmelere süt destekleme prim ödemelerinin de 3 katı olarak verildiğini sözlerine ekledi.