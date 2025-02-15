Samsun’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 734 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Canik’de düzenlenen operasyonda 734 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. (26) ve U.K. (21) yakalanarak gözaltına alınırken, M.A. (36) hakkında da adli soruşturma başlatıldı.