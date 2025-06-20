Samsun’da bin 62 okulda öğrenim gören 262 bin 443 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, bugün çalan son zil ile sona erdi. Samsun’da bin 62 okulda öğrenim gören 262 bin 443 öğrenciye karneleri verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın katılımı ile İlkadım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde karne töreni düzenlendi. Düzenlenen törende öğrencilere karneleri verilirken, okulda yürütülen proje faaliyetleri hakkında da bilgi alındı.

"Yoğun ve verimli bir dönem geçirdik"

Eğitim camiası olarak çok yoğun ve verimli bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktıklarına dikkat çeken Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Bugün itibarıyla ilimizde 262 binin üzerinde öğrencimize karnelerini hep birlikte veriyoruz. Samsun’da büyük bir eğitim ordusuyuz. 22 binin üzerinde öğretmenimizle, personellerimizle büyük bir kadroyla eğitim ve öğretim yılını tamamlıyoruz. Okul öncesinden ilkokullarımız, ortaokullarımıza kadar, liselerden meslek liselerimiz, özel eğitim okullarımız, özel eğitim sınıflarımız, evde eğitim hizmetlerimize kadar farklı alanlarda öğrencilerimize eğitim ve öğretim hizmetini birlikte tamamladık. Bu yıl aynı zamanda Köklerden Geleceğe vizyonuyla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye adlandırdığımız öğretim programımızın da hayata geçtiği bir yıl olmuştur. Bu noktada gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönem geçirdik. Çocuklarımız geçmişten getirdikleri milli manevi değerlerimizle, bugünün değerlerini yaşayarak geleceğe köprü kuracak bir eğitim programıyla aslında donatılıyorlar. 21. yüzyılda meslek yaşamlarına, aile yaşamlarına, sosyal dönemlerine başlattığı yıllarda kendileri için gerekli olan becerileri hep birlikte edindirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz şimdi yazın dinlenecekler. Onlara tavsiyelerimiz var: Bol bol kitap okuyun, gezin diyoruz. Bu sırada akraba ziyaretleri yapmalarını da öneriyoruz" dedi.

Karne törenine ayrıca Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve eğitim camiası temsilcileri katıldı.