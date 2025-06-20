Sincan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 30 çifti düzenleyeceği toplu nikah töreniyle evlendirecek.

Ankara Sincan Belediyesi, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla özel bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 30 çift, toplu nikah töreniyle evlendirilecek. Toplu nikah törenine katılmak isteyen çiftlerin 30 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvuru sırasında çiftlerin gerekli belgeleri eksiksiz şekilde teslim etmeleri önem taşıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi duyuran Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Dünya evine girmeyi planlayan çiftlerimizi bu özel günde mutluluğa evet demeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuru yapacak vatandaşlar Sincan Belediyesi’nin resmi internet sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.