Samsun’da polis tarafından 17 bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara, 210 adet paket kaçak sigara ve 9 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğümüzce, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 17 bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara, 210 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.