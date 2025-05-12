Samsun’da bir depoya düzenlenen baskında 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ile 60 bin dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan araştırmada H.Ö., E.E. ve H.E. isimli şahısların Terme ilçesinde kiraladıkları depoda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron satışı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen depoya baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 60 bin dolu bandrolsüz makaron ile 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.