Van’da yıllardır sağlık sektöründe önemli hizmetler veren Özel Lokman Hekim Van Hastaneleri, Nahçıvan’a çıkarma yaptı.

Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, Uluslararası Hasta Birim Sorumlusu Ayhan Kurt, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Ortopedi Uzmanı Operatör Dr. Abdürrahim Gözen, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Mehmet Siraç Demir, Genel Cerrah Uzmanı Operatör Dr. Davut Demir ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Faruk Şaylık, Nahçıvan’a çıkarma yaparak burada iki gün boyunca ücretsiz sağlık hizmeti sundu.

Ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, "Sağlık, evrensel bir hizmet sunumudur. Bu nedenle yurtdışındaki hastalara da sağlık turizmi kapsamında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceğiz. Daha önce de Nahçıvan’dan hastanelerimize tedavi amacıyla hastalar geliyordu. Önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da Nahçıvan halkının Van’da başta sağlık olmak üzere elimizden gelen tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Amacımız Van’a ulaşım imkanı olan çevre ülkeler açısından şehrimizi ve kurumumuzu bir cazibe merkezi haline getirmek. Nahçıvan’a yaptığımız ziyaretten memnun bir şekilde ayrılıyoruz. Ben bu duygularla bizleri ağırlamalarından dolayı Nahıçan Sağlık Bakanı Samig Sadıkhov ve Nahçıvan Sahbuz Devlet Hastanesi Başhekimi Emine Huseynova’ya teşekkür ediyorum" dedi.