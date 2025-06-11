Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da geçen yıl halk kütüphanelerinden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 1 milyon 330 bin olurken, kent genelindeki okul ve kurs kütüphanelerinin toplam kitap sayısı ise 1 milyon 298 bini buldu.

TÜİK’in 2025 yılına ait kütüphane istatistiklerine göre Samsun’da hizmet veren 20 halk kütüphanesinden 1 milyon 329 bin 722 kişi yararlandı. Bu kütüphanelere kayıtlı kullanıcı sayısı 145 bin 424 olarak açıklanırken, yıl boyunca 174 bin 550 materyal ödünç verildi. Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı ise 413 bin 920’ye ulaştı.

Kitapların yarısı edebiyat ve sosyal bilimlerde

Kütüphanelerde yer alan kitapların büyük kısmını edebiyat-retorik (204 bin 152) ve sosyal bilimler (77 bin 109) kategorilerindeki eserler oluşturdu. Diğer kategoriler arasında coğrafya-tarih (37 bin 312), din (26 bin 297), felsefe-psikoloji (15 bin 809), genel (13 bin 549), teknoloji (12 bin 985), sanat (12 bin 709), doğa bilimleri (7 bin 956) ve dil bilim (6 bin 42) kitapları yer aldı.

Okul ve kurs kütüphaneleri de zenginleşiyor

2023-2024 öğretim yılında Samsun’da 628’i resmi okul, 111’i özel okul ve 106’sı özel kurs olmak üzere toplam 845 kütüphane faaliyet gösterdi. Bunlardan 39’u "zenginleştirilmiş kütüphane" olarak kayıtlara geçti. Bu kütüphanelerde 1 milyon 298 bin 627 kitap, bin 794 süreli yayın, bin 745 DVD, bin 689 CD, 5 bin 142 atlas-harita ve afiş yer alırken; 208 bilgisayar, 109 etkileşimli tahta, 38 satranç masası ve 62 zeka oyunu da kullanıcıların hizmetine sunuldu.